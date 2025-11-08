Inter tem três reforços entre os relacionados para jogo contra o Bahia

Alan Rodríguez está recuperado de lesão muscular. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Diante da necessidade do resultado no confronto contra o Bahia, pela 33ª rodada do Brasileirão, o Inter contará com reforços importantes para o confronto deste sábado (8), no Estádio Beira-Rio.

Na lista de relacionados, um dos destaques fica por conta da volta de Alan Rodríguez. O volante fica novamente à disposição após uma lesão muscular na coxa direita. Mesmo com o retorno, a tendência é de que ele comece no banco de reservas.

Dois titulares também reforçam o grupo após cumprirem suspensão: o zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Rafael Borré. A dupla retorna e assume a condição de titular, nas vagas de Clayton Sampaio e Ricardo Mathias, respectivamente.

A escalação conta especialmente com uma dúvida no setor ofensivo. Carbonero, que foi reserva nas duas últimas rodadas, pode voltar a ser titular. Neste caso, haveria a possibilidade da saída de um dos zagueiros para o ingresso do colombiano. Situação que ocorreu no na partida contra o Atlético-MG, quando Juninho foi substituído pelo atacante no intervalo.

Por outro lado, seguem no departamento médico do clube: o goleiro Rochet, o lateral Braian Aguirre e o volante Ronaldo. Além disso, zagueiro Clayton Sampaio ficou fora da relação para o jogo deste sábado.

Uma possível escalação do Inter tem: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho (Carbonero); Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick, Tabata e Borré.

A equipe colorada chega pressionada para o confronto em virtude da situação na tabela. Neste momento, o Colorado ocupa a 15ª posição, somando 36 pontos, com uma distância de três pontos para o Z-4. A bola rola neste sábado, às 18h30min, no Estádio Beira-Rio.

Protestos na concentração

Colorados levantaram faixas. Cauê Fonseca / Agência RBS

Na véspera da partida, um grupo de torcedores de uma das organizadas do clube protestou em frente ao hotel da concentração, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre.

Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra a diretoria e levantaram faixas com os dizeres "time fraco e sem talento", "mais respeito pela camisa", "jogadores mercenários" e "fora covardes", com os nomes do presidente Alessandro Barcellos e de membros do Conselhos de Gestão, sendo citados Dalton Schimitt Junior, Ivandro Rodrigo Morbach, conhecido como Latino, Victor Grunberg e Miguel de Sampaio Dagnino.

Lista de relacionados do Inter

Goleiros: Ivan e Anthoni

Ivan e Anthoni Laterais: Bernabei, Benítez e Alisson

Bernabei, Benítez e Alisson Zagueiros: Vitão, Mercado, Juninho e Victor Gabriel

Vitão, Mercado, Juninho e Victor Gabriel Volantes: Bruno Gomes, Luis Otávio, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Richard e Bruno Henrique

Bruno Gomes, Luis Otávio, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Richard e Bruno Henrique Meias: Alan Patrick, Gustavo Prado, Óscar Romero e Bruno Tabata

Alan Patrick, Gustavo Prado, Óscar Romero e Bruno Tabata Atacantes: Borré, Carbonero, Ricardo Mathias e Vitinho