Inter tem seis titulares pendurados para enfrentar o Ceará; veja quem são

Alan Patrick é um dos jogadores com dois cartões amarelos Ricardo Duarte / Divulgação,Inter

Além de todo o peso do jogo contra o Ceará, na quinta-feira (20), às 21h30min, o Inter também tem um alerta para a partida contra o Santos, na segunda-feira (24). Nove jogadores do elenco entrarão pendurados na partida no Castelão e podem desfalcar contra o Peixe.

A lista aumenta a preocupação pelo número de titulares. Ivan, Bruno Gomes, Bernabei, Luis Otávio, Alan Patrick e Carbonero somam dois cartões amarelos e poderão estar suspensos contra os paulistas. Além deles, Juninho, Clayton Sampaio e Gustavo Prado completam a lista dos pendurados.

Há mistério sobre a escalação que será colocada em campo por Ramón Díaz contra o Ceará. A principal dúvida é se o time terá três volantes, com Bruno Henrique, ou dois meias, tendo Tabata ao lado de Alan Patrick.

Borré e Carbonero se integrarão à delegação diretamente em Fortaleza e dependem das condições físicas para serem ou não utilizados desde o início da partida.

Um provável time tem Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio e Alan Rodríguez; Bruno Tabata (Bruno Henrique), Alan Patrick e Vitinho (Carbonero); Ricardo Mathias (Borré). A definição do time deve acontecer nesta quarta-feira (19), em treino no CT do Fortaleza.