Inter tem mudança no ataque para enfrentar o Vasco; confira o time

Suspenso na última partida, Carbonero entra no lugar de Borré. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter está definido para enfrentar o Vasco, a partir das 19h30min desta sexta-feira (28). Visando se afastar do Z-4, o técnico Ramón Díaz fez uma mudança no ataque da equipe para o jogo no Rio de Janeiro pela 36ª rodada do Brasileirão.

A novidade é o retorno de Carbonero ao time titular. O colombiano vinha começando alguns jogos no banco e estava suspenso na última partida, no empate com o Santos. Criticado, Borré dá lugar ao seu conterrâneo.

O restante do time é o mesmo que começou no Beira-Rio na segunda (24). Rochet segue no gol colorado. A dupla de zaga segue sendo Vitão e Mercado, com Aguirre e Bernabei nas laterais. O meio é composto por Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick.

Assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

No banco, estão: Diego Esser, Alan Benítez, Alisson, Juninho, Victor Gabriel, Luis Otávio, Richard, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Oscar Romero, Borré e Ricardo Mathias.