Inter tem dúvida no ataque para enfrentar o Vitória

Ramón Díaz durante treino do Inter. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A comissão técnica do Inter comandou na manhã desta terça-feira (4), no CT do Parque Gigante, o último treino antes da partida de quarta-feira (5) contra o Vitória em Salvador. Sem Mercado e Borré, suspensos, o time terá alterações importantes.

Victor Gabriel e Clayton Sampaio disputam uma vaga no sistema defensivo. Bruno Gomes deverá novamente jogar na ala, com Vitinho voltando para o ataque. Carbonero está cotado para retornar ao time titular, mas Ricardo Mathias não está descartado. Esta é a dúvida no ataque.

Provável escalação

Escalação provável: Ivan, Vitão, Juninho e Victor Gabriel (Clayton Sampaio); Bruno Gomes, Luis Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero (Ricardo Mathias) e Vitinho.

Programação