Inter se manifesta sobre atrasos nos pagamentos do CT de Alvorada

CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Um dos assuntos de repercussão nesta quarta-feira (26) é o atraso de pagamentos do Inter em relação ao CT de Alvorada. Durante a tarde, o clube se manifestou sobre o caso, explicando que há diferença entre os repasses feitos ao proprietário do terreno.

Em contato com a reportagem de Zero Hora, a direção do Inter afirmou que o pagamento mensal relativo ao aluguel não está atrasado. O clube ressalta que estes repasses sempre foram pagos em dia.

— Não há atraso no aluguel mensal. A única pendência é antiga, de 2019. Foi renegociada, está em tratamento e alinhada com o proprietário — disse Victor Grunberg, vice-presidente do Conselho de Gestão do Inter

No primeiro semestre de 2021, houve repactuação de uma dívida de aluguel relativa a 2019. Mais de 50% destes valores repactuados foram quitados, porém houve dificuldade em seguir os pagamentos recentemente em função do fluxo de caixa.

O Inter não confirma os valores devidos e nem o aporte que é pago mensalmente em relação ao aluguel. O colunista Vagner Martins noticiou que o clube paga R$ 230 mil mensais para locar o terreno que abriga as categorias de base.

Além disso, há uma conversa com o proprietário para que esta dívida antiga seja novamente repactuada. Segundo o Inter, o locador tem se mostrado aberto a esta nova negociação e é considerado um parceiro do clube.