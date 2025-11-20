Inter se apoia na experiência para jogo-chave diante do Ceará

O capitão colorado, Alan Patrick, no treino da quarta-feira em Fortaleza. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Estádio cheio, pressão da torcida e muito em disputa dentro de campo. O cenário poderia ser de uma final para o Inter, mas o quadro é outro, bem menos glamouroso, embora não menos importante.

Os colorados enfrentam o Ceará, às 21h30min, desta quinta-feira (20), e terão nova oportunidade para se afastarem do buraco em que se colocaram no Brasileirão. Após os resultados da quarta-feira, o Inter ficou somente um ponto acima do Z-4.

Na luta contra o rebaixamento, direção e comissão técnica criaram um ambiente diferente para a partida no Castelão.

A mobilização tem como parte importante a antecipação da viagem para Fortaleza. A delegação embarcou para o Nordeste na terça-feira (18). A intenção da medida é manter os jogadores concentrados por mais tempo, além de treinarem na cidade da partida para vivenciarem o ambiente local por mais tempo. Pensando a longo prazo, o clube também definiu que o treino de sábado (22), antevéspera da partida contra o Santos será realizado no Beira-Rio e aberto ao torcedor.

Responsabilidades

Os jogadores experientes ganham papel importante no momento delicado. O técnico Ramón Díaz conta com a liderança e a qualidade técnica de Alan Patrick, camisa 10 e capitão do time. No começo do mês, quando a situação ainda não era tão periclitante, ele falou sobre o papel dos líderes no elenco.

— Sabemos da nossa responsabilidade. É dentro do grupo, é dentro de campo. Mas entendemos também que é um trabalho em equipe, onde precisamos também dos jovens. Os jovens se apoiam nos experientes. Com o nosso tempo de futebol, a gente procura dar esse suporte, ainda mais quando passamos por momentos de turbulência e momentos difíceis. A responsabilidade é de todos e o esforço, tem que ser de todos — enfatizou.

O time colorado não vence fora de casa desde agosto, quando bateu o Bragantino, no Interior paulista. Nesses três meses, a equipe somou apenas um ponto longe do Beira-Rio. Foram oito jogos, com um empate e sete derrotas, desempenho que corrobora a campanha da equipe nesta reta final. Ao todo, são cinco jogos sem vitória. A última completou um mês. Foi em 19 de outubro sobre o Sport.

Situação na tabela

O Inter entra em campo pela 34ª rodada do Brasileirão na 15º posição, com 37 pontos, somente um de vantagem para o Vitória, o primeiro clube na zona de rebaixamento. Na quarta-feira (19), os baianos enfrentaram o Palmeiras e empataram em 0 a 0. O Santos, outro clube na luta para evitar a queda, também entrou em campo e empatou com o Mirassol em 1 a 1. Com o resultado, o Peixe tem a mesma pontuação do Colorado.

Uma vitória virtualmente livra o Ceará do rebaixamento. A expectativa é de que o Castelão esteja abarrotado de torcedores cearenses. Mais de 40 mil ingressos para a partida foram comercializados. A projeção é de que mais de 50 mil pessoas estejam nas arquibancadas, em um jogo com cara de final, mas que o Inter tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Dúvida no ataque

A escalação do Inter depende da recuperação de Carbonero e Borré. A dupla esteve com a seleção colombiana para a data Fifa. Na terça-feira, Borré atuou nos minutos finais da vitória por 3 a 0 sobre a Austrália. Carbonero não entrou em campo. Os dois fizeram um longo deslocamento dos Estados Unidos até Fortaleza. A previsão era que se integrassem à delegação na madrugada desta quinta-feira.

Caso tenham condições de atuar, Ramón Díaz repetirá a estrutura do time que empatou com o Bahia antes da pausa no Brasileirão. A única alteração no time será a saída do suspenso Thiago Maia para a entrada de Alan Rodríguez.

Se um deles não jogar, principalmente se Carbonero for a ausência, o esquema 4-2-3-1 pode ser deixado de lado. Díaz, nesse cenário, optaria por montar o meio-campo em losango, mais uma vez. Se essa for a opção, Bruno Henrique e Bruno Tabata disputam vaga no time. A tendência se Borré não tiver condições de começar a partida, é que Ricardo Mathias seja escalado como titular.

Díaz contará com uma nova opção no banco de reservas. Braian Aguirre está recuperado de lesão na fáscia plantar do pé direito e fica à disposição.

O adversário

O Ceará terá o retorno de dois jogadores do setor ofensivo, ausentes do confronto diante do Corinthians. O centroavante Pedro Raul e o meia Vina, ex-Grêmio, serão titulares do time do técnico Léo Condé. Suspenso, o lateral Rafael Ramos fica de fora da partida. Enquanto o volante Fernando Sobral é dúvida devido a um problema muscular.