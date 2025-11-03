Inter repete promoções de ingressos para o jogo contra o Bahia

Após colocar mais de 32 mil torcedores no Beira-Rio, contra o Atlético-MG, no último domingo (2), com promoções para sócios e não-sócios, o Inter anunciou que repetirá a estratégia para levar um grande público contra o Bahia, no próximo confronto em casa, pelo Brasileirão, no sábado (8).
Os sócios das categorias carteira vermelha, cadeira locada, parque check-in e patrimonial clube, além de entrada liberada, poderão ainda levar um acompanhante sem custos. Torcedores da modalidade campeão do mundo, nada vai nos separar, academia do povo e parque ingresso terão acesso gratuito ao estádio.
Valores
Mais uma vez, não-sócios podem comprar ingressos por apenas R$ 20 em todas as áreas livres do estádio. Tickets para as cadeiras locadas, que custarão R$ 50 ou R$ 70 para os sócios, a depender da modalidade, e R$ 80 para os não-sócios.
O check-in foi aberto nesta manhã. A venda em geral, caso haja disponibilidade, abre na quinta-feira (6) às 10h.
A estratégia é repetida pelo sucesso do último jogo e visa conseguir aumentar o apoio nas arquibancadas no confronto do final de semana. A partida entre Inter e Bahia ocorre, às 18h30min, no próximo sábado, no Beira-Rio. Antes, na quarta-feira (5), em Salvador, o Colorado enfrenta o Vitória, num embate tratado como decisivo para escapar definitivamente da luta contra o rebaixamento.