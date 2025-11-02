Inter reconhece dívida por Carbonero

Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã deste domingo (2), o vice-presidente do Inter, Victor Grunberg, reconheceu os valores em aberto com o clube argentino, mas destacou que vem sendo feito um trabalho para que tudo seja regularizado no menor tempo possível.

— Existe uma dificuldade financeira que o Inter enfrenta, com alguns compromissos que ainda não conseguimos quitar. Tentamos algumas soluções estruturantes para enfrentar a dívida, mas, principalmente, para conseguir vencer o mês a mês. De fato, existem alguns clubes que se manifestam publicamente e acabam vindo à tona na imprensa. O Racing é um deles, com quem há algum atraso por parte do Internacional. Fazemos um manejo dentro do possível para realizar essas quitações e estamos, inclusive, trabalhando nisso. Tenho certeza de que logo tudo será resolvido. Houve, sim, uma tentativa de parcelamento que não foi possível, e agora estamos viabilizando esses pagamentos — disse Grunberg.