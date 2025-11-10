Inter quita dívida com clube argentino e evita possível transfer ban

Aguirre está no clube desde 2024. Ricardo Duarte / SCI

O Inter quitou, nos últimos dias, uma dívida com o Lanús, da Argentina, pela compra de Braian Aguirre. Os valores estavam em atraso desde setembro de 2024 e eram referentes a uma parcela da aquisição do jogador. Desta forma, o Colorado evita uma ação na Fifa que poderia gerar transfer ban.

Segundo apurou Zero Hora, o pagamento foi realizado na semana passada após reclamação pública dos argentinos. O próprio presidente do Lanús admitiu que o clube estava entrando com uma ação na Fifa exigindo a quitação ou pedindo providências. Em alguns casos, a entidade proíbe clubes com dívidas de inscrever reforços.

O valor pendente era originalmente de 100 mil dólares. O acordo entre os clubes prevê a fixação do câmbio em R$5,65 por dólar. Pelo longo período de atraso no pagamento, porém, além do movimento jurídico, uma quantia adicional foi desembolsada pelo Colorado.

Braian Aguirre foi comprado por 1,4 milhão de dólares — R$7,9 milhões na cotação da época. O investimento inicial foi realizado à vista, e três parcelas de 100 mil dólares foram estipuladas em dias consecutivos (2, 3 e 4 de setembro). As duas primeiras prestações já haviam sido pagas.