Inter prorroga vínculo de goleiro até dezembro de 2027

Kauan Jesus treina entre os profissionais desde 2024. Ricardo Duarte / Inter

O Inter prorrogou o vínculo do mais jovem entre seus goleiros: Kauan Jesus, de 22 anos. Agora, ele tem contrato até dezembro de 2027.

Uma aposta do clube, o jogador foi contratado após se destacar pelo SKA Brasil, na Copa São Paulo, em 2023. Inicialmente, foi para as categorias de base.

Na temporada passada, ainda sob o comando de Eduardo Coudet, passou a treinar com os profissionais. Então, foi fixado como quarta alternativa, atrás de Rochet, Ivan e Fabrício. No máximo, ficou no banco de reservas.

Nos treinamentos, testado geralmente pelos principais jogadores de linha, o jovem é elogiado pelos mais experientes. Ainda assim, não há perspectiva de aproveitamento imediato pela comissão técnica.

Renovação

O vínculo de Kauan, estendido até o final de 2027, inicialmente era válido até dezembro deste ano. O Colorado manteve metade dos direitos econômicos do atleta.

A atualização do contrato foi realizada há algum tempo, mas não foi anunciada pelo clube. Houve um pequeno ajuste salarial.

Futuro

Com as lesões de Rochet e recentes falhas de Anthoni, Ivan se tornou o titular no gol do Inter nos últimos jogos. Para 2026, o clube poderá negociar um dos goleiros já testados para abrir vaga para Kauan — além de aliviar a folha salarial.