Inter projeta aumento na procura por ingressos para o jogo contra o Atlético-MG

Expectativa inicial apontava para 22 mil torcedores no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Mudou a expectativa de público para o jogo contra o Atlético-MG. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o vice-presidente de administração do Inter, André Dalto, revelou que espera um aumento na presença de torcedores neste domingo (2), no Beira-Rio.

— Inicialmente, quando a gente rodou o software, ele apontava 15 mil torcedores. Nós fizemos essa promoção e a projeção aumentou para 22 mil. Nós recalibramos agora há pouco e já está apontando 25 mil. A gente nunca tinha feito uma promoção como esta, de ingressos a R$ 20 no estádio inteiro. Então, é algo novo que acaba atraindo o não sócio e este torcedor acaba comprando ingresso no dia do jogo. Pela experiência que a gente viu nos últimos dois jogos, acreditamos que a expectativa vai subir e poderemos superar os 30 mil torcedores ou até mais — comentou.

Nas últimas partidas, contra Sport e Botafogo, foram registrados 20 mil torcedores. Como o clube continua próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão, a diretoria ampliou a promoção que vinha sendo realizada nas rodadas anteriores para que o torcedor compareça em maior número e apoie o time.

Além da redução dos valores para não associados e da possibilidade de algumas modalidades terem o direito de levarem um acompanhante consigo, os dirigentes colorados contam com uma ajuda da meteorologia.

— A previsão é de tempo bom. É bom para fazer um churrasco no (Parque) Marinha, nas churrasqueiras novas, e depois ir para o jogo — concluiu Dalto.