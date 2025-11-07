Inter terá promoção de sócios contra o Bahia, neste sábado (8) Camila Hermes / Agencia RBS

No sábado (8), a partir das 18h30min, o Inter tem uma partida decisiva para tentar contornar a crise no Beira-Rio. Diante do Bahia, o Colorado tentará uma vitória para começar a respirar aliviado na tabela do Brasileirão.

A expectativa do Inter é que 25 mil torcedores se façam presentes no estádio colorado. A partir desta quinta-feira (6), o clube abriu a venda de ingressos para os não-sócios, que podem adquirir entradas com desconto, assim como no jogo diante do Atlético-MG.

Os sócios das categorias carteira vermelha, cadeira locada, parque check-in e patrimonial clube, além de entrada liberada, poderão ainda levar um acompanhante sem custos. Torcedores da modalidade campeão do mundo, nada vai nos separar, academia do povo e parque ingresso terão acesso gratuito ao estádio.

Mais uma vez, não-sócios podem comprar ingressos por apenas R$ 20 em todas as áreas livres do estádio. Tickets para as cadeiras locadas, que custarão R$ 50 ou R$ 70 para os sócios, a depender da modalidade, e R$ 80 para os não-sócios.

Contra o Galo, 32 mil torcedores estiveram no estádio colorado após uma alta procura hora antes do confronto. O clube acredita que isso possa se repetir em função da necessidade do clube voltar a vencer pelo Brasileirão.