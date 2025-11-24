Inter prepara retorno emergencial de goleiro contra o Santos

Rochet retorna após mais de dois meses. Ricardo Duarte / Divulgação

O Inter terá o retorno de Rochet contra o Santos, nesta segunda-feira (24), de forma emergencial. O uruguaio voltou a ser relacionado e vira a principal opção para a posição depois que Anthoni acusou um desconforto muscular, desfalcando os últimos treinos da equipe.

Na vitória sobre o Ceará, em Fortaleza, o Colorado já havia perdido o Ivan por lesão muscular na coxa esquerda. O terceiro reserva, Kauan Jesus, sofreu lesão multiligamentar no tornozelo esquerdo e está fora do restante da temporada.

Rochet não entra em campo desde o dia 21 de setembro, quando disputou o Gre-Nal, no Beira-Rio. Depois disso, foi afastado por conta de um edema ósseo no pé esquerdo.

O jogador passou por nova cirurgia para retirar pinos e placa metálicas colocadas por conta de uma fratura na mão esquerda, sofrida em março, na abertura do Brasileirão.