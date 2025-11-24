Inter

De volta
Notícia

Inter prepara retorno emergencial de goleiro contra o Santos

Anthoni acusou desconforto muscular nos treinos de preparação para o jogo desta segunda-feira (24), mas também está relacionado

Filipe Duarte

Vaguinha

Rodrigo Oliveira

