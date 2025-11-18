Inter pode superar o Grêmio na tabela do Brasileirão nesta rodada ou entrar no Z-4; veja os cenários

Equipe de Ramón Díaz pode se afastar da zona perigosa. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A 34ª rodada do Brasileirão colocará o Inter no Castelão, na quinta-feira (20), para um jogo decisivo nesta reta final de competição. Quando entrar em campo, os colorados já saberão os resultados dos rivais diretos na luta contra o Z-4. Nesta quarta-feira (19), o Santos recebe o Mirassol, na Vila Belmiro. Já o Vitória enfrenta o Palmeiras, em São Paulo.

O jogo dos baianos é um compromisso adiantado da 37ª rodada por conta da preparação do Atlético-MG para a decisão da Copa Sul-Americana. Como os mineiros seriam os adversários do Palmeiras na rodada atual, a CBF antecipou o confronto para garantir uma rodada cheia no pós-data Fifa. Ou seja, os dois rivais diretos do Inter entrarão em campo um dia antes do Colorado.

Melhor cenário

No melhor cenário, o Inter poderá abrir até cinco pontos de vantagem para o Z-4. Para isso, o Santos teria que não vencer o Mirassol, às 21h30min, na Vila Belmiro. Mais cedo, às 19h30min, o Palmeiras precisaria fazer o dever de casa e derrotar o Vitória.

Com essas combinações, e com uma vitória colorada sobre o Ceará, a equipe de Ramón Díaz chegaria aos 40 pontos, enquanto o Vitória permaneceria na 17ª colocação, com 35. O Santos ficaria em 16º, com 36.

Neste cenário, caso o Inter conquiste apenas um ponto no Castelão, ficaria três pontos à frente do primeiro time na zona de rebaixamento. Os gaúchos chegariam aos 38 pontos, no 15º lugar da tabela do Brasileirão.

Pior cenário

O pior cenário envolveria uma derrota do Inter combinada com resultados positivos de Vitória e Santos. Com isso, o Colorado entraria no Z-4 com os atuais 37 pontos. O Vitória chegaria aos 38, e o Santos subiria para 39 pontos.

Roubando a vaga do Grêmio

O Inter pode assumir, nos critérios, a vaga que atualmente pertence ao rival Grêmio. Para isso, o Colorado precisa vencer o Ceará no Castelão, enquanto o Tricolor teria de ser derrotado pelo Vasco da Gama, na Arena, em Porto Alegre. Antes da rodada, o Grêmio é o 14º colocado, com 40 pontos. A equipe de Ramón Díaz ocupa o 15º lugar, com 37 pontos. A ultrapassagem se daria apenas pelo saldo de gols.