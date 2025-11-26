Inter perde três goleiros para a reta final do Brasileirão

A bola está com Rochet nesta reta final de Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O retorno do goleiro Sérgio Rochet na partida contra o Santos, na última segunda-feira (23), ocorreu de forma emergencial. O uruguaio estava na reta final de preparação para retomar os treinamentos no CT Parque Gigante, mas, com as ausências de Ivan e Anthoni, o titular da meta colorada precisou voltar no momento decisivo.

Segundo apurado pela reportagem de Zero Hora, Rochet deverá permanecer como titular nas últimas três rodadas do Brasileirão. Isso porque o goleiro Anthoni tem uma suspeita de lesão muscular de grau 2 na coxa e, assim como Ivan, que também se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, só deverá retornar aos gramados na próxima temporada.

A terceira opção na hierarquia de goleiros poderia ser o jovem Kauan Jesus, mas o atleta de 22 anos sofreu uma entorse com lesão multiligamentar no tornozelo esquerdo. Sendo assim, ele também está fora da temporada.

Para esta reta final de Brasileirão, o técnico Ramón Díaz contará com outro jovem da base para ser o reserva imediato de Rochet. Diego Esser, de 20 anos, criado nas categorias de base do clube, já ficou no banco contra o Santos.