Inter

Sob pressão
Notícia

Inter perde confronto direto para o Vitória e fica a três pontos da zona de rebaixamento

Lucas Halter, no segundo tempo, marcou o único gol do jogo no Barradão. Colorado é 15° colocado, com 36 pontos

Valter Junior

