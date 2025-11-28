Inter não perde para o Vasco no Rio de Janeiro há seis anos; veja o retrospecto recente

Em 2024, Colorado fez 1 a 0 em São Januário. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Inter e Vasco se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h30min, pela 36ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre em São Januário, no Rio de Janeiro.

Nas últimas 10 partidas entre as duas equipes em terras cariocas, o retrospecto é equilibrado. São quatro vitórias do Colorado, dois empates e quatro vitórias do Vasco.

No ano passado, ainda comandado por Roger, o Inter venceu em São Januário por 1 a 0. O gol foi marcado por Wesley e fez com que a equipe gaúcha chegasse ao 15º jogo de invencibilidade no Brasileirão.

A última vez que o Vasco venceu o Colorado no Rio foi em 2019. O clube carioca fez 2 a 1, com dois gols em quatro minutos. O zagueiro Emerson Santos marcou para o Inter.

O empate com o Santos deixou o time gaúcho próximo da zona de rebaixamento para a Série B — apenas três pontos separam a equipe de Ramón Díaz e os paulistas. O Colorado tem 41 pontos.

Últimos 10 jogos entre Vasco e Inter no Rio de Janeiro

2024 - Vasco 0x1 Inter

2023 - Vasco 1x2 Inter

2021 - Vasco 0x2 Inter

2019 - Vasco 2x1 Inter

2018 - Vasco 1x1 Inter

2015 - Vasco 1x1 Inter

2013 - Vasco 3x1 Inter

2012 - Vasco 1x2 Inter

2011 - Vasco 2x0 Inter

2010 - Vasco 3x2 Inter