Inter muda preparação para decisão contra o Ceará

Próxima partida é contra o Ceará apenas na semana que vem Leandro Monks / Inter/Divulgação

O Inter tomou uma decisão interna sobre a preparação para o confronto diante do Ceará, tratado como outra final. O objetivo, conforme o departamento de futebol e a comissão técnica, é criar uma mobilização e blindar o vestiário no último mês do calendário de 2025.

O Inter decidiu, após dois dias de descanso, não conceder folga para o grupo de jogadores até o jogo contra o Ceará, em Fortaleza, até 20 de novembro. Serão nove dias consecutivos de treinamentos até o jogo.

Programação

A agenda divulgada no site do clube prevê sessões até domingo (16) com atividades sempre no turno da manhã. No final de semana, o Inter deverá atualizar com os treinos de segunda a quarta, os últimos antes da viagem ao Nordeste.

A medida, algo incomum num período tão grande sem rodadas visa aumentar o foco, concedendo mais trabalho aos treinadores, além de apresentar uma blindagem ao elenco do ambiente externo.

— Nesses momentos de dificuldades, procuramos cada vez mais blindar o nosso ambiente, tranquilidade para trabalharmos no dia a dia. Sabemos que muitas informações estão saindo para fora, muitas não são verdadeiras. Em razão de todas essas questões temos que blindar, dar tranquilidade, há autocrítica — adiantouo vice-presidente de futebol José Olavo Bisol em coletiva no último sábado (8).

Calendário

Até a conclusão do Brasileirão, previsto para 7 de dezembro, o Inter tem mais cinco partidas. Contra o Ceará, fora, Santos, no Beira-Rio, Vasco, no Rio de Janeiro, São Paulo, em Santos, e finaliza a competição contra o Bragantino em Porto Alegre. O tempo de intervalo médio entre cada jogo será de quatro dias.

A tendência, por enquanto, é de que o período sem folgas se estenda até o dia seguinte do primeiro confronto em casa. Depois disso, a situação será verificada conforme o próprio desempenho do time.