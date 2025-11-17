Inter

"Batalha de Fortaleza"
Notícia

Inter muda logística para criar ambiente de mobilização contra o Ceará

Colorado irá ao Nordeste na terça (18), dois dias antes do confronto decisivo de quinta (20). Equipe de Ramón Díaz está a apenas dois pontos do Z-4

Rodrigo Oliveira

