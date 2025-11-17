Inter muda logística para criar ambiente de mobilização contra o Ceará

Colorado embarcará um dia antes do previsto para o Nordeste. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter se prepara para a "Batalha de Fortaleza". Com o intuito de aumentar a mobilização para o jogo de quinta (20), contra o Ceará, o clube decidiu antecipar a viagem à capital cearense.

A delegação rumará ao Nordeste nesta terça (18), dois dias antes do jogo, e não na véspera, como ocorre usualmente. A ideia é que os jogadores permaneçam concentrados, treinem na cidade da partida e sintam o ambiente local por mais tempo.

Tudo por uma maior mobilização. Afinal, a partida contra o Ceará ganhou ares de "batalha", especialmente após a vitória do Santos diante do Palmeiras, no sábado (15).

No momento, o Inter ocupa a 15ª colocação na tabela, com 37 pontos, a apenas dois do Vitória, que hoje é o 17° e abre o Z-4. Já o time santista chegou a 36 pontos e é o 16°.

Tecnicamente, os dois rivais colorados podem inclusive ultrapassar o Inter, em caso de tropeço colorado no Ceará, o que mergulharia o Colorado na zona de rebaixamento. E isso faltando apenas quatro rodadas para o fim da competição.

Tanto Vitória quanto Santos jogam na quarta (19), ambos contra times de cima da tabela. Enquanto os baianos enfrentam o Palmeiras, em São Paulo, os santistas recebem o Mirassol, na Vila Belmiro.

Logo, o Inter entrará em campo na quinta (20), contra o Ceará, já sabendo o cenário da tabela. Em qualquer cenário, porém, um resultado positivo é considerado fundamental para afastar a crise do ambiente colorado.