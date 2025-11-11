Inter mira correções na data Fifa para melhorar desempenho longe do Beira-Rio

Empate contra o Bahia deixou observações positivas para Ramón Díaz. Ricardo Duarte / Divulgação,Inter

A retomada do Inter após a data Fifa impõe um desafio e tanto para a comissão técnica. Além da necessidade do resultado no Brasileirão, o time não tem conseguido um desempenho satisfatório longe do Beira-Rio.

Com Ramón e Emiliano Díaz, a equipe conseguiu somar apenas um ponto dos 15 disputados fora de casa. O ponto em questão foi no empate em 1 a 1 com o Juventude, em Caxias do Sul, na estreia deles na casamata colorada. Depois disso, foram derrotas para Mirassol, Bahia, Fluminense e Vitória.

No último sábado, o técnico argentino foi questionado sobre os motivos para as posturas distintas dentro e fora de casa. Mesmo sem conseguir uma vitória contra o Bahia, o novo modelo tático no 4-2-3-1 e o comportamento na partida do Beira-Rio deverão ser replicados.

— A troca tática que fizemos (no sábado), funcionou. Tudo isso temos de transmitir, que é ter a mesma personalidade, a mesma atitude, a mesma agressividade de jogar dentro e fora de casa. Nós vamos jogar desta maneira. Assim, vamos continuar tendo a mesma atitude, arriscando, continuar atacando, porque considero que, se podemos jogar desta maneira aqui (Beira-Rio), também podemos fazer isso fora.

Partida tratada como "final"

Após o período de pausa para amistosos, o Inter vai encarar a sequência dos últimos cinco jogos do Brasileirão. O primeiro deles, diante do Ceará, é tratado como uma "final" pela comissão técnica. A partida será no dia 20, no Castelão, pela 34ª rodada.

— Nós vamos jogar uma final. Por sorte, temos 10 dias para trabalhar e vai ser uma final. Quem ganhar vai poder brigar um pouco mais para cima e vai ter mais tranquilidade — apontou Ramón Díaz.

Romper a seca de pontos como visitante trará efeitos imediatos: voltar a vencer após cinco rodadas e recuperar a confiança dentro do atual cenário da temporada.