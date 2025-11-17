Inter inicia semana com retornos e logística para ter convocados em decisão contra o Ceará

Equipe realizou treinos no sábado (15) e folgou no domingo (16). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter tem pela frente uma semana decisiva no inesperado ano de 2025 de desempenho abaixo do esperado. Enfrentará nesta quinta (20) o Ceará, em Fortaleza. O adversário está em 12ª, com 42 pontos, e deve confirmar a permanência na Série A vencendo uma das cinco partidas que restam. Já o Colorado, 15° lugar, com 37 pontos, precisa ganhar ao menos três para se garantir na elite.

Faltam cinco rodadas para o término da competição, mas Ramón Díaz decretou — após o empate contra o Bahia, na última rodada — que o duelo contra os cearenses seria uma "final".

— Nós vamos jogar uma final. Por sorte, temos 10 dias para trabalhar e vai ser uma final — disse o técnico colorado naquele momento.

Restam três dias de trabalho até o jogo decisivo, que ficou mais importante após o último fim de semana. Em partida atrasada, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Vila Belmiro, com um gol marcado nos acréscimos. O resultado tirou o time paulista do Z-4 e empurrou o Vitória, que agora é o 17° colocado com 35 pontos. O Santos tem 36 e está em 16° lugar. Com 37, o Colorado é o 15°.

Um dia antes do jogo entre Inter e Ceará, o Santos enfrentará o Mirassol, em casa. É o mesmo caso do Vitória, que terá partida contra o Palmeiras, em São Paulo. Sendo assim, o time de Ramón Díaz entrará em campo na quinta-feira já sabendo o resultado dos principais concorrentes. No pior dos cenários, o Inter termina a semana na zona de rebaixamento. No melhor, ganha cinco pontos de distância.

Vale destacar que o adversário na sequência do jogo contra o Ceará é o Santos, no Beira-Rio, a próxima segunda-feira (24). A tendência é de mais uma "final", independentemente dos resultados anteriores.

Desfalque certo e retornos ao time

Quanto ao time que deve entrar em campo, a única ausência confirmada é de Thiago Maia, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e está suspenso. Para a sua vaga, o jovem Luis Otávio, titular no último jogo, deve ser o escolhido. O volante de 18 anos, inclusive, é desejo do Orlando City, dos Estados Unidos, e pode deixar o clube gaúcho na próxima janela de transferências. O Inter aceita negociá-lo por um valor acima de US$ 5 milhões (cerca de R$ 26 milhões).

Ao lado de Luis Otávio, Alan Rodríguez é o favorito para começar entre os titulares. O jogador retornou de lesão diante do Bahia e entrou na segunda etapa. Mais jovem do que Bruno Henrique, o uruguaio tem maior vigor físico e tende a ser o segundo homem do meio-campo, que ainda deve ter Alan Patrick mais avançado.

O lateral-direito Braian Aguirre pode ser outra novidade na equipe. Após quase um mês afastado por lesão, o argentino deve estar entre os relacionados e passa a ser opção nas duas laterais.

Na direita, sua posição de origem, Bruno Gomes vem de uma grande atuação, fato que dificulta o retorno do estrangeiro aos titulares. Já no outro lado, Bernabei não está em um bom momento, principalmente como marcador. Pode ser uma alternativa para Aguirre.

Logística para contar com os convocados

Carbonero fez o gol da vitória em amistoso da seleção colombiana. @fcfseleccioncol / Instagram / Reprodução

Borré e Carbonero estão com a seleção colombiana. No sábado (15), entraram no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Nova Zelândia, com direito a desempenhos semelhantes aos apresentados no clube. Enquanto o ponta de 26 anos fez o gol da vitória, o centroavante pouco fez em campo.

A questão é que o Inter prepara uma logística para contar com os dois para o jogo desta semana. Como a Colômbia enfrenta a Austrália em Nova Iorque, na noite desta terça-feira (18), a dupla encontrará a delegação colorada já em Fortaleza, na noite anterior à partida. Sem voo direto entre as cidades, eles terão de enfrentar escalas, o que pode atrasar a chegada.

É inegável que o principal acréscimo é Carbonero. Com dois gols e duas assistências, ele é o jogador com mais participações em gols desde a chegada dos Díaz ao Inter. Vitinho, também com quatro, tem três bolas na rede e um passe para gol.

Sobre Borré, o centroavante tem apenas um gol nos 10 jogos desde a chegada da nova comissão técnica. O principal concorrente, Ricardo Mathias também vive má fase e não conseguiu marcar neste período, o que deixa em aberto uma possível vaga de referência no ataque.

