Inter iguala marca negativa no ataque que não ocorria desde 2023

Centroavantes colorados não balançaram as redes nos últimos jogos. Renan Mattos / Agencia RBS

Era outubro. A ideia era de olhar para cima, nada de mirar o pé da tabela. Vieram quatro jogos. Nenhum gol do Inter. Olhar para frente virou devaneio. A meta é sair da zona de rebaixamento o quanto antes. E tudo começa com, ao menos, um gol diante do Bahia no sábado (8).

Os últimos gols marcados pelo time de Ramón Díaz foram no 2 a 0 sobre o Sport, em 19 de outubro. Borré e Bruno Henrique foram às redes. Contra Bahia, Fluminense, Atlético-MG e Vitória não teve pé ou cabeça colorados para colocar a bola na rede. São 382 minutos sem gol.

O colombiano, por todo o seu status, é quem mais sofre com as críticas. Porém, uma análise das estatísticas mostra que o problema está não apenas nele, ou ainda em Ricardo Mathias ou outro homem de frente. A criação estrangula as ações dos atacantes.

Nos quatro jogos em que não marcou, o Inter criou oportunidades que, somadas, deveriam ter resultado em 4,04 gols. Em dois dos confrontos, Bahia (0,4) e Vitória (0,73), os gols esperados ficaram abaixo de um. Contra o Fluminense chegou a 1,08. E diante do Atlético-MG, que jogou apenas 15 minutos com 11 jogadores devido à expulsão de Victor Hugo, o índice foi alto. Alcançou 1,83.

Os dados são da plataforma SofaScore. Somente contra os mineiros teve um número alto de finalizações, foram 21. No outro trio de partidas, os arremates não chegaram a 10.

— Falta uma ideia de construção coletiva no Inter. A bola não chega limpa. Os volantes não saem com a bola de trás. O articulador (Alan Patrick) está sem força, perdido na função porque não se encontrou mais no campo. E o centroavante é pouco abastecido. Não há um mecanismo de criação no time — analisa o comentarista Léo Oliveira.

Desde de 2023, o Inter não fica sem marcar gol em quatro partidas seguintes. Em julho daquele ano, o time passou em branco contra Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e Bragantino. Naquele ano, o clube terminou o Brasileirão na nona colocação.

Em 2016, ano do rebaixamento, o time também viveu seca de gols. Durante uma sequência de 14 partidas sem vencer, a equipe não foi às redes diante de Flamengo, Grêmio, Santa Cruz e Palmeiras.