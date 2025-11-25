Inter ganha três reforços para duelo contra o Vasco na sexta

Carbonero cumpriu suspensão após ser expulso em Fortaleza. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O empate frustrante com o Santos pressiona o Inter para a partida contra o Vasco, na sexta-feira (28). Uma boa notícia no ambiente colorado é a volta de três jogadores que não puderam atuar contra o Peixe.

Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero cumpriram suspensão diante dos paulistas. Do trio, ao menos dois jogadores podem retornar ao time titular em São Januário.

Luis e Carbonero são candidatos a voltar à formação inicial. Porém, ainda não há um indicativo nos bastidores de qual sistema tático será adotado por Ramón Díaz.

Thiago Maia, Alan Rodríguez e Bruno Gomes formarão um tripé elogiado pela comissão técnica diante do Santos e Luis Otavio briga por vaga neste setor. Já o colombiano pode ser uma alternativa a Borré, que está em má fase, ou uma novidade caso Ramón desmanche o trio de volantes.

A reapresentação do elenco acontece na tarde desta terça-feira (25). A comissão técnica começará a pensar na estratégia para o jogo no Rio de Janeiro e no aproveitamento dos três atletas.

Serão três atividades até o jogo em São Januário. A viagem acontece na quinta-feira (27), após o último trabalho. Neste momento, o Inter tem três pontos a mais que o Santos, que é o primeiro time na zona de rebaixamento.