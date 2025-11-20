Inter fará trabalho especial para contar com Borré e Carbonero contra o Ceará

Carbonero e Borré serão avaliados após longa viagem. Duda Fortes / Agencia RBS

A delegação colorada, que está hospedada na praia do Meireles, em Fortaleza, recebeu dois importantes reforços na madrugada desta quinta-feira (20). Após uma longa viagem de Nova Iorque para Fortaleza, Borré e Carbonero farão um trabalho especial para ficar à disposição na partida contra o Ceará.

Como a logística para contar com a dupla foi complicada, com voos comerciais e várias escalas, os jogadores terão uma agenda um pouco diferente do habitual. A primeira ordem é descanso total, sem horário definido para café da manhã ou almoço.

Após o repouso necessário, os atletas terão uma conversa com Ramón e Emiliano Díaz. A ideia é avaliar como estarão fisicamente para a partida das 21h30min, no Castelão.

A situação de Carbonero, que não atuou no amistoso da última terça-feira (18), quando a Colômbia venceu a Austrália por 3 a 0, é mais tranquila.

Já Rafael Borré foi utilizado nos 20 minutos finais do jogo realizado nos Estados Unidos. Os dois passaram toda a quarta-feira (19) em deslocamento até a capital cearense.

Condições físicas

Caso a resposta física dos atletas seja positiva, não está descartada a presença de Carbonero e Rafael Borré na partida contra os nordestinos. Se a opção for utilizar apenas um deles, a tendência é de que Carbonero comece o confronto.

Nesse cenário, Ricardo Mathias, que foi testado nos treinamentos da semana, pode surgir como alternativa para o ataque. A expectativa é de que a base do time que empatou em 2 a 2 com o Bahia seja mantida.

Provável escalação

Uma possível escalação do Inter tem Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Borré.

Ceará e Inter se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30min, no Castelão, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O Colorado é o 15º colocado, com 37 pontos, enquanto o Vozão ocupa a 13ª posição, com 42 pontos.