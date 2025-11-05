Inter encara o Vitória em confronto direto contra Z-4 com desafio de melhorar desempenho fora de casa

Ramón Díaz tenta reanimar o Inter no Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Depois do decepcionante empate sem gols diante do Atlético-MG no Beira-Rio, o Inter volta a campo nesta quarta (5), às 19h, para encarar o Vitória em duelo direto na briga contra o rebaixamento. No Barradão, em Salvador, o time tem a missão de conquistar o primeiro triunfo como visitante sob o comando da dupla Ramón e Emiliano Díaz.

A campanha do Inter como visitante no Brasileirão é decepcionante. Em 15 jogos, o Colorado obteve apenas duas vitórias, sobre Bragantino e Santos, ambas no primeiro turno. Só o Atlético-MG e os quatro integrantes do Z-4 (Fortaleza, Vitória, Sport e Juventude) somaram menos pontos do que o Inter fora de casa.

Com Ramón e Emiliano, o Colorado somou um ponto em quatro jogos longe do Beira-Rio. Foi derrotado por Mirassol, Fluminense e Bahia e empatou com o Juventude no jogo de estreia da comissão técnica argentina. As últimas três saídas de Porto Alegre foram com resultados negativos.

Como melhorar?

Para sair da crise, os Díaz acreditam que o Inter deve demonstrar a atitude que eles consideraram positiva diante do Atlético-MG. Ramón ressaltou após o jogo com os mineiros que o time precisa jogar com com atitude e coragem para pressionar os rivais.

— Gostei muito da atitude, da coragem que o time teve e de como pressionou. Nós jogamos com um time que vai jogar a final da Sul-Americana. E em nenhum momento o time foi temeroso de não atacar, de não pressionar, de não criar situações, e isso nos dá boa expectativa para a partida que vem — projetou o treinador de 66 anos.

Desfalques em Salvador

Para esta noite, o Inter não terá o atacante Borré e o zagueiro Mercado, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é de manutenção do sistema com três zagueiros com Clayton Sampaio ou Victor Gabriel no lugar do argentino.

No ataque, há chance de Alan Patrick novamente ser escalado como falso 9. Carbonero e Ricardo Mathias também são opções para o setor ofensivo, além de Vitinho, titular em sete dos oito jogos dos Díaz no comando colorado.

Fator Carbonero

A reserva de Carbonero contra o Galo foi uma surpresa. O colombiano perdeu lugar no time após apresentar nos treinamentos dados inferiores aos companheiros no GPS dos treinos. A parte defensiva do atacante também gera questionamentos. Isso ocorre no momento em que a comissão aumentou a cobrança no vestiário.

— Cobrança vai existir em qualquer time grande. O que me preocupa é que vocês saibam de algo que aconteceu no vestiário. Disso eu não gosto porque são coisas íntimas do plantel. Eu brigo com ele (Ramón) como se fosse meu inimigo, porque queremos ganhar. O futebol é assim e o grupo entende. Estamos em um clube grande no Brasil e do mundo. Se tiver que sair na mão com alguém, vamos sair. E tudo bem, não há problema — reforçou Emiliano.

Na tabela do Brasileirão

O Inter chega para a partida desta noite com 36 pontos, cinco a mais do que o Vitória, que abre o Z-4. Um empate mantém a distância, enquanto um triunfo aumentará para oito pontos a diferença e praticamente acabando com o drama do rebaixamento.

Por outro lado, derrota pode deixar o Colorado a apenas dois pontos do Z-4, tornando a situação ainda mais difícil para a permanência na Série A.

Inter fora de casa no Brasileirão

15 jogos;

2 vitórias;

5 empates;

8 derrotas;

Aproveitamento: 24,4%.

Inter fora de casa com Ramón Díaz