Inter deve abrir Gauchão de 2026 com jogadores da base

Comissão técnica foi consultada sobre pré-temporada de 2026. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Mesmo que esteja focado em escapar do rebaixamento no Brasileirão, o Inter começa a planejar a temporada 2026 nos bastidores. A tendência é que o clube comece a disputa do Gauchão com uma equipe formada por jovens das categorias de base e atletas com baixo aproveitamento nos últimos meses.

A definição só ocorrerá após o término do Campeonato Brasileiro, em parte porque o foco neste momento é fugir das últimas posições na tabela, mas também porque o clube ainda busca uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem, o que impactaria no calendário. Caso não consiga a vaga no torneio continental, restará a disputa da primeira edição da Copa Sul-Sudeste, recentemente criada pela CBF.

Portanto, o Inter que começará o Estadual deverá ser predominantemente formado por atletas sub-20. Além deles, jogadores com baixa minutagem neste fim de ano ou que voltem de empréstimos poderão compor o grupo.

A data de reapresentação ainda não foi estabelecida, mas o Gauchão começará em 11 de janeiro, prazo apertado para uma pré-temporada. Até mesmo por isso, o departamento de futebol do clube consultou o técnico Ramón Díaz, que tem contrato até dezembro de 2026, para tratar do tema.

A ideia é dar à comissão técnica da equipe profissional tempo para realizar trabalhos físicos satisfatórios para os compromissos do ano, além de preparar aspectos táticos para o decorrer do ano.