Inter

No Beira-Rio
Notícia

Inter desperdiça chances, cede empate ao Santos e continua ameaçado pelo Z-4 

Após o gol de Alan Patrick e falhas nas finalizações no primeiro tempo, Colorado tomou o gol de Barreal na etapa final

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS