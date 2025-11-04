Inter desembarca em Salvador para “final” contra o Vitória

Carbonero pode aparecer entre os titulares no ataque. X / Inter,Divulgação

A final projetada pelo Inter contra o Vitória toma conta do ambiente do Inter. Em Salvador, na chegada da delegação para encarar o Vitória, para tentar aumentar a distância, mais uma vez, para o Z4, o clima de mistério persistiu principalmente em relação ao time. O esquema tático de três zagueiros deverá ser mantido.

O voo fretado que cruzou o Brasil saiu de Porto Alegre pouco depois das 15h e chegou após as 18h. O time foi ensaiado em trabalho fechado, e o sistema com um trio na defesa foi esboçado. Clayton Sampaio assumiu a vaga de Mercado, com Vitão centralizado.

Do meio pra frente, alternativas foram testadas. Bruno Gomes pode migrar pra ala e abrir espaço para Luis Otávio ou Bruno Henrique ingressar no meio-campo. No ataque, sem Borré suspenso, Ricardo Mathias e Carbonero são cotados. Vitinho seria deslocado pro ataque com Tabata voltando pro banco.

A provável escalação tem: Ivan, Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Bruno Gomes, Luis Otávio (Bruno Henrique ou Bruno Tabata), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Carbonero (Ricardo Mathias).

As duas novidades na delegação com as suspensões são os jovens Benjamin e Raykkonen. Inter e Vitória se enfrentam no Barradão às 19h. A distância das equipes na tabela de classificação é de cinco pontos.

