Inter depende apenas de si para ficar na Série A em 2026; entenda

Ramón Díaz admitiu a falta de combatividade do time em São Januário. THIEGO MATTOS / PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Correção: diferentemente do que foi informado inicialmente pela matéria, o Inter depende apenas de si para não ser rebaixado para a Série B. Texto e manchete foram atualizados às 11h.

Mesmo com a goleada de 5 a 1 sofrida para o Vasco na sexta-feira e com a possibilidade de entrar no Z-4 ao final da 36ª rodada, o Inter só depende de si para se livrar do rebaixamento.

Pela coincidência da tabela, que coloca o Bragantino no caminho colorado e do Vitória, atual 17º colocado, se o time gaúcho vencer os dois jogos que restam, permanecerá na Série A. Neste cenário, o Inter terminaria o Brasileirão à frente dos paulistas ou dos baianos.

Se o Vitória ganhar do Mirassol, no jogo das 16h deste sábado (29), em Salvador, os colorados terminarão a 36º rodada na zona do rebaixamento.

Cenário da salvação

O Inter disputará mais dois jogos no Brasileirão, contra o São Paulo, fora de casa, e o Bragantino, no Beira-Rio. Se vencer as duas partidas, chegará a 47 pontos, algo que Bragantino e Vitória não poderiam alcançar juntos, pois as duas equipes ainda se enfrentam no Brasileirão. Assim, apenas um deles conseguiria superar a pontuação do Inter.

A equipe de Bragança Paulista tem apenas dois jogos para disputar no Brasileirão: Vitória, em casa, e Inter, fora.

Aos baianos restam três partidas na competição: Mirassol e São Paulo, dentro de casa, e Bragantino, fora.

"Situação limite"

Se antes do jogo ainda existia algum assunto que não fosse o risco da queda, depois do jogo, tudo acabou. Emiliano Díaz, auxiliar de seu pai, Ramón, reconheceu:

— Estamos na situação limite. Sabíamos da dificuldade mas não falávamos para blindar o grupo.

Mas mesmo a blindagem ou a justificativa que for, o fracasso foi completo. Emiliano completou:

— O que passou aqui foi uma vergonha para todos. Fizemos más partidas, mas como essa nunca. Temos dois jogos, duas finais. Temos de tentar jogar como o Inter merece.

Falta de competitividade

Ramón Díaz admitiu a falta de combatividade do time em São Januário, contrariando o que havia feito contra o Santos, por exemplo:

— Hoje (sexta) não competimos. Mas os jogos anteriores competimos. Hoje é difícil analisar. Com dois minutos levamos um gol, com cinco, dois. Vamos seguir trabalhando, analisar o que aconteceu. Jogar nessa situação não é fácil. Temos que estar todos juntos, o clube, os jogadores, os torcedores.

O presidente Alessandro Barcellos também apareceu para falar:

— Pedimos desculpas pelo resultado. Viemos de um trabalho de uma semana. Agora, temos a obrigação, nas duas próximas partidas, de buscarmos os seis pontos. Mesmo sabendo que o retrospecto recente não tenha trazido o resultado, ainda que com desempenho melhores. Agora é força máxima, não tem mais tempo nem espaço na tabela para buscar o que não seja a vitória, que nos tire dessa situação.

Palavra do capitão

Entre os jogadores, quem falou foi Alan Patrick. O capitão, que saiu na metade do segundo tempo, admitiu a dificuldade da situação:

— Não podemos admitir essa derrota. O torcedor não merece. Pedimos desculpas pela atuação e pelo resultado.

A equipe se reapresenta neste sábado (29), enquanto Vitória e Mirassol estiverem jogando. Na quarta-feira (3), joga contra o São Paulo na Vila Belmiro. Os dois vêm de goleada. Serão dias de torcida e secação. O pior cenário possível para o final do ano.