Inter

Luta contra a queda
Notícia

Inter depende apenas de si para ficar na Série A em 2026; entenda

Apesar da proximidade com o Z-4, equipe permanecerá na Primeira Divisão se vencer os jogos contra São Paulo e Bragantino

Rafael Diverio

