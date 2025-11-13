Inter define plano para ter Borré e Carbonero contra o Ceará; saiba a logística

Borré e Carbonero viajarão dos EUA para Fortaleza. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter definiu a logística para contar com a dupla Carbonero e Borré na partida diante do Ceará, na próxima quinta-feira (20), no Castelão. Após defenderem a seleção colombiana em dois amistosos nos Estados Unidos, nesta data Fifa, os atacantes desembarcarão diretamente em Fortaleza na noite anterior ao jogo pelo Brasileirão.

Como não há voos diretos de Nova York para Fortaleza, os colombianos precisarão enfrentar algumas escalas até chegarem ao destino final. A viagem dos atletas deve ser concluída apenas no final da noite de quarta-feira (19), com o desembarque ocorrendo algumas horas depois da chegada da própria delegação colorada à capital cearense.

Na terça-feira (18), às 22h (horário de Brasília), a Colômbia enfrenta a Austrália no Estádio Citi Field, em Nova York. Assim, durante praticamente toda a quarta-feira, Borré e Carbonero estarão em deslocamento rumo ao Nordeste brasileiro.

A utilização da dupla dependerá de avaliações do departamento médico do Inter. Pela proximidade entre os compromissos da Colômbia e do Inter, além da longa viagem entre eles, há possibilidade de desgaste físico acima do habitual. Vale lembrar que, no próximo sábado (15), a Colômbia ainda enfrenta a Nova Zelândia, na Flórida.

Ceará e Inter se enfrentam na próxima quinta-feira, às 21h30min, na Arena Castelão. A partida é considerada decisiva para as pretensões coloradas na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o time de Ramón Díaz ocupa o 15º lugar no Brasileirão, quatro pontos acima da zona do Z-4.