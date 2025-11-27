Inter

Já no Rio
Notícia

Inter confirma lesões de Anthoni e Gustavo Prado; confira lista de relacionados para jogo contra o Vasco

Carbonero volta de suspensão e deve ser titular na partida desta sexta (28), em São Januário. Dúvida é Rafael Borré.

Rodrigo Oliveira

Direto do Rio de Janeiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS