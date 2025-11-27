Inter confirma lesões de Anthoni e Gustavo Prado; confira lista de relacionados para jogo contra o Vasco

O Inter divulgou a lista de relacionados para a partida decisiva desta sexta (28), contra o Vasco. Além da nominata, o clube confirmou duas novas lesões: o goleiro Anthoni e o atacante Gustavo Prado.
Vetado do jogo contra o Santos por dores musculares, o arqueiro de 23 anos teve agora confirmada uma lesão muscular na coxa direita. O atleta não atuará mais em 2025.
Já Gustavo Prado sofreu um entorse no tornozelo direito, está fora do jogo contra o Vasco e será reavaliado para a rodada seguinte, contra o São Paulo.
A lista de relacionados para a viagem ao Rio de Janeiro conta, porém, com os retornos de Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero, que cumpriram suspensão contra o Santos.
O time foi definido pelo técnico Ramón Díaz ainda em Porto Alegre, em treino com portões fechados. Conforme apurado por Zero Hora, o técnico Ramón Díaz indicou a volta de Carbonero ao time titular.
A principal dúvida envolve o atacante Rafael Borré. Em parte da atividade desta quinta (27), o colombiano treinou como titular, com Bruno Gomes voltando a lateral. Em outra, contudo, o colombiano foi sacado e substituído pelo lateral Braian Aguirre, e o treinador formou um ataque de mobilidade, com Vitinho e Carbonero.
O provável time do Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodriguez; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré (Braian Aguirre).
Com Carbonero no banco
Outra possibilidade mais remota seria a repetição do time que iniciou contra o Santos, com Carbonero no banco de reservas.
Também estão relacionados o goleiro Diego Esser, os zagueiros Juninho e Victor Gabriel; os laterais Alan Benitez e Alisson, os volantes Richard, Luis Otávio e Bruno Henrique, os meias Bruno Tabata e Oscar Romero e o atacante Ricardo Mathias
Inter e Vasco enfrentam-se nesta sexta (28), às 21h30min, em São Januário.
Confira a lista de 23 relacionados da delegação colorada:
Goleiros: Rochet e Diego Esser
Zagueiros: Vitão, Mercado, Juninho, Victor Gabriel
Laterais: Alan Benitez, Braian Aguirre, Bernabei e Alisson
Volantes: Thiago Maia, Bruno Gomes, Luis Otávio, Alan Rodríguez, Richard e Bruno Henrique
Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Oscar Romero
Atacantes: Vitinho, Rafael Borré, Carbonero e Ricardo Mathias
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲