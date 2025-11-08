Inter cede empate ao Bahia e deixa escapar chance de se afastar da zona de rebaixamento

A distância entre o alívio e o desapontamento são tênues. Até os acréscimos o Inter sentia o desafogo de vencer em casa e se distanciar do tumulto da zona de rebaixamento. Não bastasse a crise vivida, a vitória nesta sábado (8) escapou no final. Foi quando Tiago encontrou um gol, silenciou o Beira-Rio e ampliou para cinco a sequência de partidas sem vitória do time de Ramón Díaz.

A consequência apresenta-se preocupante para os colorados. O destino não está mais sob seus pés. O pontinho levou o time só para os 37 pontos, quatro a mais do que o Santos, o primeiro da zona de rebaixamento. Os santistas enfrentam o Flamengo no domingo (9). Entre eles está o Vitória, com 34. Os baianos encaram o Botafogo nesta 33ª rodada do Brasileirão.

O próximo compromisso colorado será contra o Ceará. A partida será depois da data Fifa, em 20 de novembro, no Castelão.

Bahia buscou empate em 2 a 2 após estar perdendo por 2 a 0. Jefferson Botega / Agência RBS

Primeiro tempo de um Inter diferente

Alívio e raiva tomaram conta do Beira-Rio aos 24 minutos de jogo. Alan Patrick amaciou uma bola torta. Bruno Gomes levou vantagem pela direita e tocou para Vitinho marcar. Na comemoração, os jogadores foram festejar com a torcida.

Alívio pelo gol colocar o Inter em vantagem sem tanta demora. Raiva extravasada porque cinco minutos antes o time colorado havia ido às redes com Carbonero. O colombiano se desenrolou de quatro adversários, mas após consulta ao VAR, o lance foi invalidado por uma possível falta de Mercado no início da jogada (veja a análise de Diori Vasconcelos aqui).





As duas jogadas mostraram um Inter diferente. Não apenas pela nova escalação, são 10 formações diferentes em 10 partidas sob a tutela de Ramón Díaz — desta vez Borré e Mercado voltaram de suspensão, Carbonero também retornou ao time titular, após amargar o banco na partida contra o Vitória, e Bruno Gomes foi outra vez lateral-direito no esquema 4-2-3-1 —, mas também pela atitude do time em campo.

Marcação forte. Insistência e criatividade. O que se repetiu na primeira etapa foram os gols perdidos por Borré. Abaixo dos demais companheiros de setor ofensivo, foram duas oportunidades de ouro perdidas entre os 33 e os 35 minutos. Ambas com chutes em cima do goleiro Ronaldo.

A melhor chance baiana apareceu na sequência. Após aparecer às costas da defesa, Erick Pulga viu seu ângulo ser fechado pelo goleiro Ivan.

Segundo tempo e o banho de água fria

Do alívio para a alegria foi um pulo. Ou melhor, um gol. Logo aos 3 minutos o Inter ampliou a vantagem. Bruno Gomes encontrou Vitinho. O atacante conduziu, protegeu e guardou a bola dentro do gol. Na saída, o Inter recuperou a posse. O terceiro não saiu porque Vitinho chutou alto demais.

Recuar da alegria para um sentimento mais pesado aconteceu em um piscar de olhos. O Bahia reagiu, colocou Éverton Ribeiro, e aumentou as dificuldades impostas para a defesa do Inter. Em jogada de Ademir, ele rolou para Willian José arrematou fora do alcance de Ivan, aos 14 minutos.

O Beira-Rio se contraiu em tensão. Na sequência, Ivan se esticou todo para evitar o empate, após desvio de Ramos Mingo. O Bahia insistiu, mas a defesa colorada resistiu, sobretudo aos 42 minutos, quando o chute do adversário bateu nas duas traves e parou nos braços de Ivan.

Nos acréscimos, Tiago venceu a defesa para empatar. Os sentimentos mudam muito rápido. A noite do Beira-Rio terminou em vaias e tristeza.

Ouça a narração dos gols da partida:

Assista à íntegra da entrevista de Ramón e Emiliano Díaz:

Brasileirão – 33ª rodada – 8/11/2025

INTER (2)

Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia (Richard, 27’/2ºT), Luis Otávio, Vitinho (Gustavo Prado, 33’/2ºT) Alan Patrick (Romero, 38’/2ºT), e Carbonero; Borré (Alan Rodríguez, 27’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

BAHIA (2)

Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago, 12’/2ºT); Erick (Acevedo, 30’/2ºT), Jean Lucas e Michel Araujo (Everton Ribeiro, 12’/2ºT); Erick Pulga (Tiago, 30’/2ºT), Ademir (Cauly, 36’/2ºT) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS: Vitinho (I), aos 24min do 1º tempo, e aos 3min do 2º tempo; Willian José (B), a 1min, e Tiago (B), aos 48min do 2º tempo;

Vitinho (I), aos 24min do 1º tempo, e aos 3min do 2º tempo; Willian José (B), a 1min, e Tiago (B), aos 48min do 2º tempo; CARTÕES AMARELOS: Luis Otávio, Ramón Díaz, Thiago Maia, Carbonero, Ivan (I); Michel Araujo (B);

Luis Otávio, Ramón Díaz, Thiago Maia, Carbonero, Ivan (I); Michel Araujo (B); ARBITRAGEM: Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (trio do PR). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (trio do PR). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO); PÚBLICO: 18.524 (1.700 não pagantes);

18.524 (1.700 não pagantes); RENDA: R$ 148.114,00

R$ 148.114,00 LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre.

Próximo jogo

Quinta-feira, 20/11 – 21h30min

Ceará x Inter

Castelão – Brasileirão (34ª rodada)