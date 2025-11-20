Inter busca encerrar sequência negativa como visitante em decisão contra o Ceará

No dia 9 de agosto, o Inter superava o Bragantino por 3 a 1, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o centroavante Ricardo Mathias foi o destaque da partida ao marcar dois gols.
Mais de cem dias se passaram, o clube mudou de treinador, de escalação e até de posição na tabela. Porém, como visitante, a equipe segue sem conquistar uma vitória.
O retrospecto recente preocupa. Desde o triunfo sobre o Bragantino, o Inter disputou sete jogos longe do Beira-Rio e não venceu nenhum. Nesse período, somou apenas um ponto. O empate em 1 a 1 com o Juventude, em Caxias do Sul, marcava a estreia de Ramón Díaz no comando técnico.
A lista de algozes colorados fora de casa nesse intervalo inclui Cruzeiro (2x1), Palmeiras (4x1), Mirassol (3x1), Bahia (1x0), Fluminense (1x0) e Vitória (1x0). Foram seis derrotas e 12 gols sofridos. Com Ramón Díaz, já são quatro derrotas consecutivas como visitante.
Chance de recuperação
Ceará e Inter se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30min, no Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Colorado está na 15ª colocação, com 37 pontos.
