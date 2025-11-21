Inter

Inter bate Ceará, conquista primeira vitória fora de casa na Era Díaz e fica quatro pontos acima do Z-4

Com um a mais desde o início de jogo, Colorado venceu com gols de Vitinho e Ricardo Mathias; próximo desafio será na segunda-feira contra o Santos

Valter Junior

