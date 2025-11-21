Enfim, o torcedor colorado terminou uma partida com o sentimento de alívio consigo. Depois de cinco partidas sem vencer, o Inter mostrou poder de reação, bateu o Ceará e aumentou a distância para a zona de rebaixamento do Brasileirão. Tudo graças a um gol de Ricardo Mathias, aos 41 minutos do segundo tempo da partida desta quinta-feira (20) no Castelão. O gol do garoto da base selou o 2 a 1 no Ceará. Minutos antes, ele havia marcado contra em uma noite em que o time de Ramón Díaz jogou com um jogador a mais desde os 3 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Inter chegou aos 40 pontos. Agora são quatro pontos de vantagem para o Vitória, o primeiro da zona de rebaixamento. Entre eles o Santos com 37. Os santistas são os próximos adversários colorados, em jogo na segunda-feira (24). Ainda restam no calendário colorado confrontos contra Vasco, São Paulo e Bragantino.

Foi como ir na locadora e alugar um filme já assistido o primeiro tempo do Inter no Castelão. Com um jogador a mais e nenhum gol para comemorar. Poderia ter sido a partida contra o Atlético-MG, no começo do mês, mas foi um repeteco.

Em uma situação bem mais confortável na tabela, o Ceará se apresentou bem mais enérgico nos primeiros movimentos, mas errou a dosagem de energia. Com 16 segundos, Dieguinho levou cartão amarelo. Com 3 minutos 38 segundos, Vina, aquele mesmo, recebeu cartão vermelho por carrinho em Luis Otávio. Com dois minutos de acréscimos, o Inter jogou quase exatos 45 minutos com um jogador a mais.

Sem a velocidade de Carbonero, que alegou desgaste físico após viajar dos Estados Unidos para Fortaleza — Borré, seu companheiro de seleção colombiana jogou como titular —, Bruno Tabata começou o jogo. Apesar da vantagem numérica, o time de Ramón Díaz pouco perigo levou.

Com o futebol colorado em slow motion diante de um time recuado, a rapidez de Pedro Henrique criou o primeiro lance de perigo do jogo. O ex-jogador do Inter disparou pela esquerda, driblou o goleiro Ivan fora da área, e arrematou. Vitão salvou de cabeça a um passo da linha. A partida tinha 26 minutos, e o Inter não tinha finalização.

Sem concatenar jogadas coletivas, o Inter se apoiou em raras iniciativas individuais. O primeiro chute no gol saiu com Bernabei, de fora da área. Mesmo sem força, a bola foi no canto. O goleiro Bruno Ferreira espalmou. Um chute de Vitinho para fora no minuto final apareceu como a segunda tentativa colorada.

Segundo tempo

Entre os seis minutos e os 21, o Inter não criou uma única oportunidade para marcar. Pelo contrário. Foi pressionado pelo Ceará. Carbonero entrou no lugar de Tabata. Arisco criou duas jogadas no começo, invalidadas por impedimento. Depois, surgiu Anthoni, substituto do lesionado Ivan.

Em 15 minutos de inércia ofensiva colorada, o goleiro fez duas defesas, Na primeira, de maneira estranha, desviou chute de fora da área em que a bola disparou aos quiques até o gol. Depois, William Machado tentou no meio-campo e ele pegou firme.

Aos 21, Carbonero ingressou área, dividiu, pediu pênalti, mas não levou, em uma tentativa de reação do Inter. Borré em uma cabeçada fraca finalizou pela primeira vez aos 25 minutos.

O gol saiu após quase um gol contra. Aguirre cruzou. Bruno Ferreira foi encaixar a bola, mas errou o tempo. Ela bateu no braço e por um triz não entrou. No escanteio, a bola cruzou a área cearense, Mercado cruzou rasteiro e na outra ponta da pequena área, Vitinho tocou para dentro do gol, aos 31 minutos.

Alegria efêmera. Três minutos depois, uma cobrança de escanteio com desvio de Ricardo Mathias contra o próprio gol empatou a partida.

Mas o Inter só não ficou estacionado na briga contra o Z-4, por causa de Ricardo Mathias, agora a favor. Ele disparou em direção ao gol aos 41 minutos, e acertou o canto para marcar.

Na comemoração, Carbonero foi expulso por agredir um adversário.

BRASILEIRÃO — 34ª rodada — 20/11/2025

CEARÁ (1)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lourenço, 37’/2ºT), Vinícius Zanocelo (Lucas Mugni, 37’/ºT), Vina e Galeano (Paulo Baya, 27’/2ºT); Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho, 8’/2ºT). Técnico: Léo Condé

INTER (2)

Ivan (Anthoni, INT); Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio (Braian Aguirre, 17’/2ºT), Alan Rodríguez (Ricardo Mathías, 10’/2ºT), Bruno Tabata (Carbonero, INT), Alan Patrick (Juninho, 47’/2ºT) e Vitinho; Borré. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS: Vitinho, aos 31min, Ricardo Mathias (contra), aos 34min, Ricardo Mathias, aos 41min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Dieguinho, Pedro Raul (C); Luis Otávio (I)

CARTÕES VERMELHOS: Vina (C); Bruno Tabata (I), Carbonero (I)

ARBITRAGEM: Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

LOCAL: Castelão, em Fortaleza (CE)

Próximo jogo

Segunda-feira, 24/11 – 21h

Inter x Santos

Beira-Rio – Brasileirão (35ª rodada)