Inter atualiza situação de lesionados e pode ter retorno de lateral após a data Fifa

Aguirre ainda ficará de fora da partida contra o Bahia. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Antes da partida contra o Bahia, neste sábado (8), pela 33ª rodada do Brasileirão, o Inter trouxe atualizações sobre a situação de atletas que estão no departamento médico.

Neste momento, três atletas principais estão no departamento: o goleiro Rochet, o lateral Braian Aguirre e o volante Ronaldo. Destes, Aguirre é o único com expectativa de retorno para a reta final da temporada.

O lateral tem avançado no tratamento após uma lesão na fáscia plantar do pé direito. De acordo com o clube, o jogador vai iniciar trabalhos de campo a partir do início da próxima semana, sob supervisão da fisioterapia. O período da data Fifa será um aliado na recuperação.

Por outro lado, o volante Ronaldo está fora da temporada. Nos últimos dias, ele passou por uma artroscopia no joelho direito e seguirá em recuperação. O volante entrou em campo pela última vez no dia 25 de outubro, quando o Inter perdeu para o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã.

Rochet

De acordo com a última atualização, o goleiro realizou a retirada de pontos após o procedimento para a remoção da placa e dos parafusos utilizados na fixação da fratura do quarto metacarpo da mão esquerda. Além disso, tem apresentado boa evolução na recuperação na lesão do pé esquerdo.

Neste momento, o jogador realiza apenas trabalhos internos no CT Parque Gigante. Não há previsão de retorno e ele deve seguir de fora dos últimos jogos desta temporada.

Último compromisso antes da data Fifa

A equipe colorada entra em campo, neste sábado (8), às 18h30min, diante do Bahia, no Beira-Rio. Antes da pausa para a última data Fifa do ano, o time chega pressionado. Nos últimos cinco jogos, o clube somou apenas uma vitória. Neste momento, a distância para o Z-4 está em três pontos.