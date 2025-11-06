Inter aposta em "cascudos" e em nova atitude na reta final do Brasileirão

Ramón e Emiliano Díaz evitaram falar sobre rebaixamento após a derrota para o Vitória. Saimon Bianchini / Agência RBS

O Inter busca diagnósticos para tentar reverter o momento de turbulência no Brasileirão. Após a derrota para o Vitória, o Colorado se aproximou mais da zona de rebaixamento e busca uma virada de chave imediata contra o Bahia, no sábado (8), no Beira-Rio.

Para a partida do final de semana, Ramón e Emiliano Díaz apostam em dois pilares para que a equipe volte a vencer e amenize a pressão da tabela.

Retornos

A primeira medida foi explicitada ainda no Barradão, por Ramón. O técnico comemorou a volta de Borré no próximo confronto e projetou a utilização de jogadores experientes nesse momento conturbado.

— Vamos recuperar Borré, que é um jogador importante, internacional. Que pode nos dar o que buscamos do meio para a frente e não arriscar tanto com os jovens. Porque se não os tem (jogadores experientes), tem que colocá-los (jovens) em campo — afirmou.

Além de Borré, outros dois "cascudos" que voltam a ficar à disposição são Gabriel Mercado e Alan Rodriguez. O zagueiro cumpriu suspensão e assume lugar no miolo da defesa, enquanto o volante está voltando de lesão e tende a ficar no banco de reservas.

Anímico

A postura e o anímico da equipe também geram preocupação. O diagnóstico interno é de que o time não tem conseguido performar fora de casa como nos jogos do Beira-Rio.

Mesmo o empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, em que o Inter teve um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, é visto com bons olhos internamente. A comissão técnica entende que a atitude dos atletas na partida contra o Galo foi satisfatória, o que não aconteceu no Barradão.

Por isso, Ramón e Emiliano buscam a remobilização do grupo para que o time seja mais agressivo diante do Bahia. A ideia é ter uma equipe que pressione alto o o adversário desde o início do jogo.

A comissão técnica terá dois treinos para definir a escalação que encara o Bahia. Caso mantenha o esquema e apenas mude as peças, a escalação deve ter Ivan; Vitão, Mercado, Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bernabei; Alan Patrick, Bruno Tabata; Borré.