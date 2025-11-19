Inter anuncia treino com portões abertos no Beira-Rio; saiba como vai funcionar

Buscando mobilizar o torcedor nesta reta final de Brasileirão, a direção colorada tomou uma atitude importante na preparação para a partida do Inter contra o Santos, marcada para a próxima segunda-feira (24), no Beira-Rio. O treinamento do próximo sábado (22) será realizado justamente no palco do confronto.
Segundo nota divulgada pelo clube no início da noite desta quarta-feira (19), o treino marcado para as 11h ocorrerá com portões abertos no Estádio Beira-Rio. O acesso será liberado para sócios e não sócios do clube, com entrada gratuita. A entrada dos torcedores ocorrerá pelos portões inferiores.
Apesar de ser um evento gratuito e aberto a todos os colorados, é necessário garantir presença por meio do site mundocolorado.com. Antes disso, nesta quinta-feira (20), no Castelão, o Inter enfrenta o Ceará pela 34ª rodada do Brasileirão. Já o duelo com o Santos, no Beira-Rio, é válido pela rodada seguinte.
Confira a nota divulgada pelo Clube:
Povo colorado: sabemos a dimensão da luta que estamos travando neste final de temporada — e não podemos deixar para mobilizar depois. Para reforçar ainda mais a união entre time e torcida na defesa pelo Clube, o Inter realizará um treino aberto no Beira-Rio, às 11h deste sábado (22/11), cujo acesso ocorrerá pelos portões do nível inferior, que estarão abertos a partir das 10h30. A atividade contará com entrada a custo zero tanto para sócios e sócias quanto para não associados(as). O dia também contará com a presença do Saci e o Museu aberto.
A maneira para garantir presença já está aberta, todos associados(as) e torcedores em geral adquirem as entradas a custo zero.
O treino terá transmissão exclusiva pelo Canal do Inter no Youtube.
