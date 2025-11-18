Inter anuncia promoção para a partida contra o Santos; veja valores

Direção do Inter anunciou promoção para os sócios. Renan Mattos / Agencia RBS

A direção do Inter anunciou promoções para contar com o apoio da torcida colorada na partida contra o Santos. Na próxima segunda-feira (24), às 21h, as duas equipes terão um confronto direto na luta contra o Z-4. Todos os sócios terão entrada gratuita nas áreas livres do Beira-Rio.

Além disso, os sócios das modalidades Cadeira Locada, Colorado Titular (Carteira Vermelha), Parque Check-in e Patrimonial Clube terão direito a levar um acompanhante, também com entrada gratuita no estádio.

Os associados das modalidades Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Gigante têm direito a um ingresso gratuito. O valor do bilhete varia entre R$ 30 e R$ 70 nas cadeiras locadas.

Os não sócios poderão adquirir suas entradas a partir de sexta-feira (21), conforme a disponibilidade. O valor integral do ingresso é de R$ 20 para as áreas livres, enquanto a cadeira locada custa R$ 80.

Inter e Santos se enfrentam na segunda-feira (24), às 21h, no Beira-Rio, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Antes disso, o Colorado encara o Ceará fora de casa, enquanto o Peixe recebe o Mirassol na Vila Belmiro.