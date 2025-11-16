Inter altera programação antes de "final" contra o Ceará

Jogadores do Inter no CT Parque Gigante. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter alterou sua programação antes da partida decisiva que tem diante do Ceará, na quinta-feira (20), em Fortaleza. O confronto será realizado no Castelão, às 21h30min.

No início da semana, quando definiu a programação, o Colorado não previa folga aos atletas. Com isso, os jogadores treinariam todos os dias até a partida no Nordeste.

Porém, o clube acabou voltando atrás e concedendo um dia de folga ao elenco. Os jogadores fizeram uma atividade na manhã de sábado (15) no CT Parque Gigante e descansarão neste domingo (16).

Dentro de campo, o técnico Ramón Díaz ainda não esboçou a formação que vai encarar os cearenses. Thiago Maia é ausência por suspensão enquanto Braian Aguirre deve voltar após se recuperar de lesão.

Borré e Carbonero estão com a seleção colombiana nos Estados Unidos e encontrarão a delegação do Inter no Nordeste. Na terça-feira (18), a Colômbia enfrenta a Austrália, em Nova York, às 22h.

A distância do Inter para o Z-4 diminuiu após a vitória do Santos sobre o Palmeiras, na noite de sábado. Agora, o Colorado está a dois pontos da zona de rebaixamento.

