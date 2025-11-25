Inter 1x1 Santos: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Na luta contra o rebaixamento, o Inter deixou escapar uma vitória fundamental para seguir na primeira divisão. Em confronto direto contra o Santos, os gaúchos até saíram na frente, mas sofreram o empate na segunda etapa.

Alan Patrick abriu o placar no primeiro tempo, etapa dominada pelo Inter do início ao fim. Na etapa final, os visitantes melhoraram e chegaram ao empate com um belo gol de Barreal.

O resultado deixa o Inter na 15ª colocação, com 41 pontos, a três da zona de rebaixamento. O time volta a jogar na sexta-feira (28), às 19h30min, contra o Vasco, em São Januário.