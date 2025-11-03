Inter 0x0 Atlético-MG: veja os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Um ponto pra cada um em confronto direto na parte de baixo da tabela. Com ambos visando se afastar do Z-4, Inter e Atlético-MG ficaram no 0 a 0 no Beira-Rio neste domingo (2), pela 31ª rodada do Brasileirão.

Aos 15 minutos, o Galo ficou com um a menos: após revisão no VAR, o árbitro Alex Gomes Stefano expulsou Vitor Hugo por falta dura em Borré. O Colorado, que já vinha pressionando, passou a ter mais domínio do jogo, mas não foi efetivo.

Do início ao fim, o time da casa teve dificuldades em furar a defesa atleticana. Quando conseguia, parava no goleiro Everson, o destaque do jogo.

O resultado mantém o Inter na 15ª posição no Brasileirão, agora 36 pontos, cinco acima do Vitória, primeiro do Z-4, e adversário de quarta (5), em Salvador.