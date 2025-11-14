Futuro incerto no Brasileirão faz Inter adiar debate sobre renovação com meio-campista

Atleta tem 132 partidas com a camisa do clube. Ricardo Duarte / Divulgação Sport Club Internacional

A campanha do Inter no Brasileirão deste ano adia o planejamento para 2026. A direção posterga algumas definições para após a disputa da competição. Uma das incógnitas é a situação de Bruno Henrique. O meio-campista, antigo titular da equipe, perdeu espaço recentemente e tem permanência incerta.

O vínculo do volante, que completou em outubro 36 anos, tem duração até dezembro deste ano. O patamar financeiro é considerado elevado, mas mesmo assim o atleta agrada pelo futebol apresentado anteriormente e envolvimento com o clube.

São 131 partidas, nove gols e sete assistências desde 2023 na chegada. Foi titular com Coudet e Roger e no começo da era Ramón Díaz. Perdeu espaço nas últimas partidas para outros atletas pela questão física.

Nos bastidores, o recado repassado é que o debate sobre eventual permanência será apreciada após definição da condição do Inter na tabela de classificação. O clube luta para alcançar a pontuação para garantir evitar entrar na zona de rebaixamento e disputa uma vaga na Sul-Americana do próximo ano.

Para 2026, o Inter poderá promover alterações no plantel e algumas liberações são cogitadas para renovar o elenco. Dos mais experientes em final de contrato, ele é o único que não é titular absoluto neste momento, fato que pode indicar uma saída. O atleta deseja seguir no Colorado.