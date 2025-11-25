Inter

No Beira-Rio
Notícia

Frustração, gols perdidos e Borré: como o Inter reagiu ao empate com o Santos

Resultado de 1 a 1 em casa deixou o time em situação delicada na tabela, precisando buscar pontos fora e em casa para escapar do Z-4

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS