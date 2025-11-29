Inter

Tensão na casamata
"Fizemos merda", afirma Emiliano Díaz após goleada sofrida pelo Inter

Treinadores seguem na equipe, apesar do resultado no Rio de Janeiro, e devem comandar o time nas últimas rodadas do Brasileirão

