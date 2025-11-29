"Fizemos merda", afirma Emiliano Díaz após goleada sofrida pelo Inter

Ramón e Emiliano concederam entrevista após o jogo. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Apesar da goleada sofrida pelo Inter contra o Vasco por 5 a 1, em São Januário, o técnico Ramón Díaz e o auxiliar Emiliano Díaz foram mantidos no cargo. A dupla deu entrevista coletiva após a partida e lamentou o resultado sofrido em jogo da 36ª rodada do Brasileirão.

O principal assunto questionado aos argentinos foi se o Inter tem a capacidade de escapar do rebaixamento por conta própria, ou seja, somando pontos nas últimas rodadas. Segundo Emiliano, o principal a ser feito é manter a união entre o grupo e assumir o momento enfrentado pelo clube.

— Agora estamos em uma situação limite. Temos que botar a cara — disse o auxiliar, que ainda fez duras críticas à atuação:

— Fizemos merda, como se fala. Fizemos muita merda hoje e temos que botar a cara contra o São Paulo, contra o Bragantino e temos que ganhar.

Ramón Díaz também defendeu a ideia de união e reforçou que o Inter irá lutar até o fim das duas próximas partidas, contra São Paulo e Bragantino. Quando questionado sobre a intensidade do elenco dentro de campo, ele entende que se trata de um grupo competitivo, ainda que não tenha sido contra o Vasco.

— Hoje, eu aceito que não competimos. Mas nas partidas anteriores, fomos competitivos, jogamos contra equipes importantes e pudemos competir, estar sempre presentes. Hoje foi uma partida muito estranha, muito difícil de analisar — destacou o técnico ao lembrar que o Vasco marcou duas vezes nos primeiros 10 minutos de jogo.

Brigas entre os jogadores

A dupla da comissão técnica colorada também foi perguntada sobre um possível conflito entre jogadores que poderia estar causando o baixo rendimento dos atletas dentro de campo. Segundo Emiliano Díaz, tal problema não existe no clube.

— Não, problema não. Obviamente, quando os resultados não vêm, sempre começam a acontecer essas coisas, mas não, isso não — desabafou o auxiliar, que classificou o jogo como uma "vergonha".

Emiliano Díaz ainda explicou que evitava falar sobre o perigo do rebaixamento para dar segurança aos jogadores. Agora, não é possível esconder mais.

— A gente sabia que estávamos brigando, mas também não queríamos falar para fora porque era simplesmente para dar uma segurança ao grupo — concluiu.

