Exemplo para o Inter? Como estavam Vasco e Corinthians quando Ramón Díaz livrou os times do rebaixamento

Ramón Díaz salvou Vasco e Corinthians do rebaixamento antes de chegar ao Inter. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Inter conta com a experiência da família Díaz para evitar um encerramento de ano traumático. Lutando contra o rebaixamento, o clube colorado tem nas amostragens que Ramón e Emiliano apresentaram diante de Vasco e Corinthians a esperança de permanência na Série A.

A primeira passagem da família Díaz pelo futebol brasileiro foi em 2023, quando assumiu o clube carioca. Eles foram anunciados em 15 de julho no lugar de Maurício Barbieri.

Naquele momento, o Vasco era o vice-lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos em 14 rodadas. Sob o comando de Ramón e Emiliano, o clube buscou a recuperação, chegou aos mágicos 45 pontos e encerrou a Série A no 10º lugar.

A passagem dos Díaz pelo Vasco se encerrou em abril de 2024, após goleada por 4 a 0 para o Criciúma. Foram 41 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, além de 56 gols marcados e 50 sofridos.

Chegada ao Corinthians

Ramón Díaz levou o Corinthians à disputa da Libertadores em 2025. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

De sua saída do Vasco até a contratação pelo Corinthians, foram apenas três meses. Em julho de 2024, os Díaz foram anunciados pelo Timão. Naquele momento, chegavam para substituir Antonio Oliveira.

O time paulista estava na 17ª colocação do Brasileirão, com apenas 12 pontos conquistados em 15 rodadas. Mas, com a chegada de Ramón e Emiliano, conquistou a manutenção na Série A e a vaga à pré-Libertadores.

O Corinthians encerrou a competição nacional com 56 pontos e na sétima colocação. Só que, mais uma vez, isso não foi o suficiente para garantir um trabalho longo à família Díaz.

Em abril de 2025, os dois foram demitidos pelo Timão. Ao todo, se despediram com 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas.

Momento no Inter

Ramón durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Entre a saída do Corinthians e a chegada ao Inter, Ramón e Emiliano também tiveram uma passagem pelo Olimpia. No futebol paraguaio foram apenas sete jogos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Em setembro deste ano, os dois foram contratados pelo Colorado. Naquele momento, chegavam a Porto Alegre para substituir Roger Machado e melhorar os números do clube no Brasileirão.

O Inter estava na 15ª colocação, com 27 pontos. Atualmente, o Colorado se mantém na mesma posição, com 37. Neste período, são duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Veja o desempenho do Inter sob o comando dos Díaz

Juventude 1x1 Inter

Inter 1x1 Corinthians

Inter 2x0 Botafogo

2x0 Botafogo Mirassol 3x1 Inter

3x1 Inter Inter 2x0 Sport

2x0 Sport Bahia 1x0 Inter

1x0 Inter Fluminense 1x0 Inter

1x0 Inter Inter 0x0 Atlético-MG

Vitória 1x0 Inter

1x0 Inter Inter 2x2 Bahia

Próximos jogos do Inter no Brasileirão