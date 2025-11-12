Exemplo para o Inter? Como estavam Vasco e Corinthians quando Ramón Díaz livrou os times do rebaixamento

O Inter conta com a experiência da família Díaz para evitar um encerramento de ano traumático. Lutando contra o rebaixamento, o clube colorado tem nas amostragens que Ramón e Emiliano apresentaram diante de Vasco e Corinthians a esperança de permanência na Série A.
A primeira passagem da família Díaz pelo futebol brasileiro foi em 2023, quando assumiu o clube carioca. Eles foram anunciados em 15 de julho no lugar de Maurício Barbieri.
Naquele momento, o Vasco era o vice-lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos em 14 rodadas. Sob o comando de Ramón e Emiliano, o clube buscou a recuperação, chegou aos mágicos 45 pontos e encerrou a Série A no 10º lugar.
A passagem dos Díaz pelo Vasco se encerrou em abril de 2024, após goleada por 4 a 0 para o Criciúma. Foram 41 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, além de 56 gols marcados e 50 sofridos.
Chegada ao Corinthians
De sua saída do Vasco até a contratação pelo Corinthians, foram apenas três meses. Em julho de 2024, os Díaz foram anunciados pelo Timão. Naquele momento, chegavam para substituir Antonio Oliveira.
O time paulista estava na 17ª colocação do Brasileirão, com apenas 12 pontos conquistados em 15 rodadas. Mas, com a chegada de Ramón e Emiliano, conquistou a manutenção na Série A e a vaga à pré-Libertadores.
O Corinthians encerrou a competição nacional com 56 pontos e na sétima colocação. Só que, mais uma vez, isso não foi o suficiente para garantir um trabalho longo à família Díaz.
Em abril de 2025, os dois foram demitidos pelo Timão. Ao todo, se despediram com 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas.
Momento no Inter
Entre a saída do Corinthians e a chegada ao Inter, Ramón e Emiliano também tiveram uma passagem pelo Olimpia. No futebol paraguaio foram apenas sete jogos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas.
Em setembro deste ano, os dois foram contratados pelo Colorado. Naquele momento, chegavam a Porto Alegre para substituir Roger Machado e melhorar os números do clube no Brasileirão.
O Inter estava na 15ª colocação, com 27 pontos. Atualmente, o Colorado se mantém na mesma posição, com 37. Neste período, são duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
Veja o desempenho do Inter sob o comando dos Díaz
- Juventude 1x1 Inter
- Inter 1x1 Corinthians
- Inter 2x0 Botafogo
- Mirassol 3x1 Inter
- Inter 2x0 Sport
- Bahia 1x0 Inter
- Fluminense 1x0 Inter
- Inter 0x0 Atlético-MG
- Vitória 1x0 Inter
- Inter 2x2 Bahia
Próximos jogos do Inter no Brasileirão
- 20/11 - Ceará x Inter
- 24/11 - Inter x Santos
- 28/11 - Vasco x Inter
- 3/12 (tabela básica) - São Paulo x Inter
- 7/12 (tabela básica) - Inter x Bragantino