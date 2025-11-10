Ex-volante da Seleção Brasileira revela acerto com o Inter antes de ida para o Fluminense

Felipe Melo se aposentou no Fluminense. MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Felipe Melo quase parou no Beira-Rio em 2022. O ex-volante tinha um acerto com o Inter, mas a direção recuou. O então volante fechou com o Fluminense e participou da conquista da Libertadores do ano seguinte. A negociação foi confirmada pelo próprio ex-atleta.

O atual comentarista do SporTV estava de saída do Palmeiras e começou a negociar com o Colorado. O então executivo do clube, Paulo Bracks, chegou a fazer uma visita na casa de Felipe Melo.

Os gaúchos ofereceram dois anos de contrato. Felipe Melo tinha a admiração dos dirigentes, mas houve a desistência e o Fluminense aproveitou.

— Eu recebi o Bracks na minha casa. Estava praticamente fechado com o Inter. Estava vendo casa. Estava fechado. Faltava assinar. Parece que o presidente não quis. Aí dobrei meu joelho com a esposa e fui orar. Tinham muitas sondagens. Fecharam as portas e no outro dia chegou o Fluminense — revelou em conversa no canal do Duda Garbi.

Sem acerto com o Inter, Felipe Melo esteve no caminho dos gaúchos em 2023 e atrapalhou o sonho do tricampeonato continental. As equipes empataram em 2 a 2 no Maracanã e os cariocas ganharam de 2 a 1 de virada no Beira-Rio. Acabaram com o título ao derrotarem o Boca Juniors.

Felipe Melo se aposentou em 2024 no Tricolor das Laranjeiras, pelo qual também foi campeão da Recopa. No período de Palmeiras, ganhou duas Libertadores, um Brasileirão e uma Copa do Brasil.