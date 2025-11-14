Ex-presidente do Inter pede fim das brigas entre colorados e avalia momento do time: "Estou preocupado"

Medeiros foi presidente do Inter nos biênios 2017/2018 e 2019/2020. Camila Domingues / Especial

A cinco rodadas do término do Campeonato Brasileiro, o Inter vive um momento de preocupação na tabela. Na 15ª colocação com 37 pontos, o time está a apenas cinco do primeiro clube da zona de rebaixamento, o Santos, que tem uma partida a menos.

O sentimento tenso que aflige os colorados também está presente no dia a dia do ex-presidente Marcelo Medeiros. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, ele revelou que não tem medo do Inter ser rebaixado. Mas confessa que se sente preocupado com a situação do clube.

— Medo, não. Eu estou preocupado, porque a matemática diz que é 18, 10, 12. Tudo isso é subjetivo, depende de cada rodada. Se o Santos pontua no jogo atrasado contra o Palmeiras, a preocupação aumenta. Nós teremos um confronto direto com o Santos, aqui no Beira-Rio, que pode ser o alívio dessa situação difícil que a gente está vivendo nesse final de ano — revelou Medeiros.

Em função da pausa para a data Fifa, o Colorado só volta a jogar no dia 20 de novembro, contra o Ceará, fora de casa. Depois, joga diante do Santos, adversário direto, no Beira-Rio. Por fim, terá enfrentamentos contra Vasco, São Paulo e Bragantino.

Marcelo Medeiros ainda reforçou que o time precisa jogar como contra o Bahia, quando quase saiu vitorioso. Na mesma linha, ele disse que a atuação contra o Vitória não deve ser repetida e pode complicar o clube na competição caso aconteça novamente.

— Nós temos que fazer um movimento do lado dos atletas, do lado da comissão técnica. Temos que deixar tudo de difícil e complicado que houve ao longo do ano para trás, porque o nosso objetivo é permanecer na Série A e fazer uma boa pré-temporada para iniciar 2026 diferente — concluiu o ex-presidente.

Discussão em reunião do Conselho Deliberativo

Nesta semana, o nome de Marcelo Medeiros foi bastante comentado em função de uma reunião do Conselho Deliberativo do Inter que reprovou a mudança estatutária. Entre as propostas estavam novas regras para eleições, regulamentação de critérios para a adoção de um terceiro uniforme, assim como regras para uma eventual transformação do clube em SAF.

Conforme noticiado por Zero Hora e confirmado pelo ex-presidente do clube no Show dos Esportes, houve uma discussão acalorada durante o voto de alguns conselheiros. Marcelo Medeiros alega que foi ofendido por um membro do conselho que teria colocado o dedo próximo ao seu rosto.

— Eu não fui lá para expressar a minha opinião. Eu fui lá para reprovar aquilo que eu achava inadequado para o meu clube. E respeito quem acha que é adequado para o clube votar. Mas não precisa brigar. Não precisa ofender. Não precisa botar dedo na cara. Não precisa ameaçar: "vou te pegar lá fora" — ressaltou Medeiros.