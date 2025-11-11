Aos 34 anos, Oscar tem contrato com o time paulista até 2027. Rubens Chiri / São Paulo FC

Ex-Inter e hoje no São Paulo, o meia Oscar apresentou alterações cardíacas durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11) no clube paulista. O jogador foi encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde permanece em observação e clinicamente estável.

Conforme comunicado do São Paulo, a equipe médica estava no CT da Barra Funda para uma bateria de testes visando a próxima temporada. Assim, o jogador foi atendido e levado ao hospital para exames complementares.

Aos 34 anos, Oscar se recuperava de lesão na panturrilha esquerda e trabalhava para voltar a jogar no clássico contra o Corinthians, dia 20, pelo Brasileirão. O meia não atua desde 19 de julho, justamente contra o rival, quando se machucou no Morumbi.

Desde o retorno ao Brasil, o jogador disputou 21 partidas e marcou dois gols. A temporada foi marcada por uma sequência de problemas físicos — entre eles, uma fratura em três vértebras e a atual lesão muscular. Oscar tem vínculo com o clube até o fim de 2027.

Revelado pelo próprio São Paulo, o meia atuou no Inter entre 2010 e 2012. Rumou para o Chelsea e, depois, para o futebol chinês até ser anunciado pelo clube que o revelou, no fim do ano passado.