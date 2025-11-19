Ex-Inter é preso pela quarta vez por atraso de pagamento de pensão alimentícia

Jô foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O ex-atacante Jô, com passagens por Inter, Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira, foi preso nesta terça-feira (18) por atraso no pagamento da pensão alimentícia de um de seus filhos. A detenção aconteceu na Praia da Barra, no Rio de Janeiro. Essa é a quarta vez que o ex-jogador é detido por tal motivo.

Segundo o O Globo, a mãe da criança comprovou que não recebe o valor fixado judicialmente há 12 meses. A ordem de prisão foi determinada pela 1ª Vara de Família de Jacarepaguá, e captura foi realizada pela Polícia Civil. O ex-atleta foi levado a 16ª DP, na Barra da Tijuca.

Em agosto deste ano, Jô anunciou a aposentadoria pela segunda vez. Na época, ele disse que seguiria carreira musical, integrando um grupo de pagode.

A primeira prisão de Jô ocorreu em maio de 2024, quando o jogador se deslocava para o Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, local em que o Amazonas, seu clube na época, jogaria contra a Ponte Preta. Sete meses depois, ele foi detido durante um treino do Itabirito, em Minas Gerais.

Em junho deste ano, Jô foi preso no aeroporto de Guarulhos, quando ele estava embarcando em uma aeronave.

Carreira de Jô

Jô surgiu nas categorias de base do Corinthians e foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro no início dos anos 2000. O centroavante passou por clubes como CSKA Moscou, Manchester City, Everton e Galatasaray.

No Brasil, além do Inter, defendeu o Atlético-MG, clube pelo qual foi campeão da Libertadores em 2013. Também teve passagem por Ceará e Amazonas.