As próximas semanas serão decisivas para a carreira do meio-campista Oscar, 34 anos, que poderá encerrar a carreira. O ex-Inter e hoje no São Paulo apresentou alterações cardíacas durante exames realizados na manhã de terça-feira (11) no clube paulista. A família do atleta quer que o meia pare de jogar até o final de 2025.
O jogador foi encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde permanece em observação e clinicamente estável. Ele ainda não tem previsão de alta e vem recebendo apoio do clube e dos familiares. O Tricolor deve divulgar um boletim médico nesta quarta-feira (12).
Oscar se manifestou no Instagram: "Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", escreveu.
Motivos para aposentadoria
O São Paulo vê uma rescisão amigável como a saída mais provável:
— A chance de parar é de 99% — disse ao ge uma pessoa que acompanha o caso.
— Nesse momento, a única coisa que a gente pensa é que o Oscar esteja bem. A gente está nesse momento com uma única preocupação: que o Oscar fique bem. Depois, vamos ter outras preocupações — disse o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, após o sorteio do Paulistão 2026.
A família do meia quer que ele se aposente neste final de 2025. O atleta é casado com Ludmila Emboaba, com quem tem dois filhos, Júlia e Caio. O objetivo é passar mais tempo juntos.
Financeiramente, Oscar tem a vida resolvida por várias gerações. Depois de deixar o Chelsea, em 2017, ele passou oito temporadas na China e se transformou em um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Especula-se que a fortuna ultrapasse R$ 1 bilhão.
Confira a nota publicada pelo São Paulo
Durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11), no SuperCT, como parte da preparação visando à pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local.
Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica.
Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica, em comum acordo com Oscar
